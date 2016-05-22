Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 22 мая 2016
Барселона
22.05.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Кубок, Финал
2 : 0
Завершен
Севилья
97'
Ж. Альба
120+2'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
120'
+2
120'
+1
Вторая желтая
Д. Карришу
120'
+1
Желтая карточка
Д. Карришу
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Альба
120'
114'
Желтая карточка
К. Гамейро
106'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
В. Иборра
104'
Желтая карточка
С. Эскудеро
102'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
97'
92'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
90'
+5
Желтая карточка
В. Иборра
90'
+2
Красная карточка
Э. Банега
Желтая карточка
А. Иньеста
90'
Желтая карточка
Д. Алвес
89'
Желтая карточка
Неймар
89'
Желтая карточка
Ж. Альба
87'
79'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Ф. Фильо Мариано
75'
Желтая карточка
Витоло
73'
Желтая карточка
А. Рами
Замена
Рафинья
️️️️
Л. Суарес
57'
Травма
Л. Суарес
54'
Замена
Ж. Матье
️️️️
И. Ракитич
46'
Красная карточка
Х. Маскерано
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Коке
(К)
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
23
Рами
25
Мариано
18
Эскудеро
20
Крыховяк
23
Карришу
11
Банега
10
Иборра
7
Витоло
9
Гамейро
18
Альба
6
Роберто
6
Роберто
18
Альба
11
Ракитич
22
Матье
22
Матье
11
Ракитич
9
Суарес
12
Рафинья
12
Рафинья
9
Суарес
25
Мариано
22
Коноплянка
22
Коноплянка
25
Мариано
10
Иборра
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Иборра
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Клаудио Браво
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Севилья
4
1
2
8
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Барселона
Севилья
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+