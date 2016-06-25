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Евро-2024
Швейцария - Польша
Швейцария - Польша: обзор матча 25 июня 2016
Швейцария
25.06.2016, суббота, 16:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Польша
82'
Д. Шакири
39'
Я. Блащиковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Польша
ГОЛ!
Г. Крыховяк
4:5
ГОЛ!
Р. Родригес
4:4
ГОЛ!
Я. Блащиковски
3:4
ГОЛ!
Ф. Шер
3:3
ГОЛ!
К. Глик
2:3
ГОЛ!
Д. Шакири
2:2
ГОЛ!
А. Милик
1:2
Пенальти не реализован!
Г. Джака
ГОЛ!
Р. Левандовски
1:1
ГОЛ!
Ш. Лихтштайнер
1:0
Желтая карточка
Й. Джуру
117'
111'
Желтая карточка
М. Пождан
104'
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Гросицки
101'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
К. Мачиньски
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
82'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
В. Бехрами
77'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
А. Мехмеди
70'
58'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Б. Джемаили
58'
Желтая карточка
Ф. Шер
56'
39'
ГОЛ! 0:1!
Я. Блащиковски
Пас отдал
К. Гросицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
(К)
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
11
Валон Бехрами
ОП
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
(К)
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Шани Тарашай
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
23
Филип Стажиньски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
13
Мариуш Степински
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
20
Джуру
2
Лихтштайнер
11
Бехрами
10
Джака
18
Мехмеди
15
Джемаили
23
Шакири
9
Сеферович
4-2-2-2
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
2
Пождан
3
Енджейчик
10
Крыховяк
5
Мачиньски
16
Блащиковски
11
Гросицки
7
Милик
9
Левандовски
11
Бехрами
16
Фернандес
16
Фернандес
11
Бехрами
15
Джемаили
7
Эмболо
7
Эмболо
15
Джемаили
18
Мехмеди
19
Дердийок
19
Дердийок
18
Мехмеди
5
Мачиньски
6
Йодловиц
6
Йодловиц
5
Мачиньски
11
Гросицки
17
Пешко
17
Пешко
11
Гросицки
Остались в запасе
Швейцария
Польша
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
23
Филип Стажиньски
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Шани Тарашай
ЦФ
Остались в запасе
23
Филип Стажиньски
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Швейцария - Польша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек
Джейк Коллин (Англия)
Резервный судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Первый канал
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