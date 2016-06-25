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Евро-2024
Хорватия - Португалия
Хорватия - Португалия: обзор матча 25 июня 2016
Хорватия
25.06.2016, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Португалия
117'
Р. Куарежма
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Португалия
Замена
А. Крамарич
️️️️
В. Чорлука
120'
117'
ГОЛ! 0:1!
Р. Куарежма
Замена
М. Пьяца
️️️️
И. Ракитич
110'
108'
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Силва
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Манджукич
88'
87'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ж. Мариу
78'
Желтая карточка
В. Карвалью
50'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Милан Бадель
ОП
11
Марсело Брозович
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
15
Андре Гомеш
ЛП
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
23
Адриен Силва
ОП
17
Жоау Мариу
ПП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
18
Анте Чорич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Субашич
3
Стринич
21
Вида
5
Чорлука
11
Срна
19
Бадель
11
Брозович
7
Ракитич
10
Модрич
14
Перишич
17
Манджукич
4-2-2-1-1
1
Патрисиу
21
Соареш
6
Фонте
3
Пепе
5
Геррейру
14
Карвалью
23
Силва
17
Мариу
15
Гомеш
17
Нани
7
Роналду
5
Чорлука
9
Крамарич
9
Крамарич
5
Чорлука
17
Манджукич
16
Калинич
16
Калинич
17
Манджукич
7
Ракитич
20
Пьяца
20
Пьяца
7
Ракитич
23
Силва
13
Перейра
13
Перейра
23
Силва
15
Гомеш
16
Саншеш
16
Саншеш
15
Гомеш
17
Мариу
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Мариу
Остались в запасе
Хорватия
Португалия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
18
Анте Чорич
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рафа
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
18
Анте Чорич
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Виейринья
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рафа
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Хорватия - Португалия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
Первый канал
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