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Уэльс - Северная Ирландия
Уэльс - Северная Ирландия: обзор матча 25 июня 2016
Уэльс
25.06.2016, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
75'
Г. Маколи (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Северная Ирландия
Желтая карточка
А. Рэмзи
90'
+4
84'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Г. Маколи
79'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Маколи
75'
69'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Уорд
67'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Ледли
63'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
59'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Воукс
55'
44'
Желтая карточка
С. Даллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛАЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПАЗ
16
Джо Ледли
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
5
Джонни Эванс
ЛЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
18
Аарон Хьюз
ПЗ
16
Оливер Норвуд
ОП
8
Стивен Дэвис
(К)
ЦП
13
Корри Эванс
ЦП
19
Джейми Уорд
ПП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
3-3-2-2
1
Хеннесси
4
Дэвис
6
Уилльямс
5
Честер
3
Тэйлор
16
Ледли
2
Гантер
10
Рэмзи
7
Аллен
11
Бэйл
18
Воукс
3-3-3-1
1
МакГоверн
14
Даллас
4
Маколи
20
Кэткарт
18
Хьюз
16
Норвуд
5
Эванс
19
Уорд
13
Эванс
8
Дэвис
10
Лафферти
16
Ледли
18
Уильямс
18
Уильямс
16
Ледли
18
Воукс
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
18
Воукс
16
Норвуд
7
МакГинн
7
МакГинн
16
Норвуд
4
Маколи
21
Магеннис
21
Магеннис
4
Маколи
19
Уорд
11
Вашингтон
11
Вашингтон
19
Уорд
Остались в запасе
Уэльс
Северная Ирландия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уэльс - Северная Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Россия 1
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