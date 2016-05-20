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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Кот-д'Ивуар
Венгрия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 20 мая 2016
Венгрия
20.05.2016, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венгрия - Кот-д'Ивуар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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