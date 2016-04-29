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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 29 апреля 2016
ПСЖ
29.04.2016, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 36 тур
4 : 0
Завершен
Ренн
50'
Максвелл
54'
З. Ибрагимович
78'
З. Ибрагимович
90+1'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
ГОЛ! 4:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Верратти
90'
+1
83'
Замена
П. Мендеш
️️️️
С. Арман
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Пасторе
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
69'
Замена
Д. Луис
️️️️
Т. Мотта
69'
60'
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Й. Наньон
60'
Замена
Ж. Бога
️️️️
П. Энрике
Замена
М. Верратти
️️️️
Б. Стамбули
60'
Желтая карточка
С. Орье
57'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
54'
ГОЛ! 1:0!
Максвелл
Пас отдал
Э. Кавани
50'
34'
Желтая карточка
Й. Наньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4-1-1-2-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
92
Орье
21
Стамбули
8
Мотта
15
Пасторе
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Кавани
3-2-2-1-2
56
Костиль
22
Арман
31
Морейра
17
Мешер
23
Наньон
24
Бааль
5
Силла
6
Фернандес
10
Дембеле
7
Энрике
13
Сио
8
Мотта
4
Луис
4
Луис
8
Мотта
21
Стамбули
6
Верратти
6
Верратти
21
Стамбули
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
22
Арман
3
Мендеш
3
Мендеш
22
Арман
23
Наньон
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
23
Наньон
7
Энрике
13
Бога
13
Бога
7
Энрике
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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