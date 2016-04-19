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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Блэкберн
Ноттингем Форест - Блэкберн: обзор матча 19 апреля 2016
Ноттингем Форест
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
15'
Д. Блэксток
22'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Блэкберн
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Р. Теше
84'
84'
Замена
К. Браун
️️️️
Д. Грэм
79'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Х. Акпан
Желтая карточка
Г. Гарднер
76'
76'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
75'
Желтая карточка
К. Эванс
Замена
️️️️
Р. Мендес
73'
71'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
К. Мэхони
Желтая карточка
М. Миллс
49'
42'
Желтая карточка
Д. Грэм
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Д. Блэксток
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
4-4-2
24
Де Врис
5
Йокич
2
Личай
5
Миллс
13
Фокс
23
Осборн
20
Гарднер
8
Теше
23
Лэнсбери
20
Мендес
20
Блэксток
4-1-3-1-1
23
Стил
30
Эванс
4
Хэнли
6
Килгаллон
19
Уорд
16
Лоу
21
Акпан
26
Ленихэн
10
Маршалл
11
Мэхони
12
Грэм
8
Теше
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Теше
11
Мэхони
17
Беннетт
17
Беннетт
11
Мэхони
21
Акпан
16
Гомес
16
Гомес
21
Акпан
12
Грэм
9
Браун
9
Браун
12
Грэм
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Блэкберн
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
1
Давид Райя
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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