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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Дерби Каунти
Бристоль Сити - Дерби Каунти: обзор матча 19 апреля 2016
Бристоль Сити
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 3
Завершен
Дерби Каунти
38'
Д. Коджиа
44'
Б. Рид
37'
Д. Расселл
52'
К. Брайсон
57'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Дерби Каунти
90'
Желтая карточка
М. Ольссон
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Л. Томлин
86'
76'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
Замена
С. Уогстафф
️️️️
Л. Фримен
72'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Б. Рид
71'
57'
ГОЛ! 2:3!
Т. Инс
Пас отдал
К. Мартин
52'
ГОЛ! 2:2!
К. Брайсон
Пас отдал
Т. Инс
ГОЛ! 2:1!
Б. Рид
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коджиа
38'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Шекелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-2-2-2
12
О'Доннелл
23
Брайан
2
Мэтьюз
44
Флинт
17
Бэйкер
8
Смит
7
Пак
14
Рид
15
Фримен
17
Томлин
26
Коджиа
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
77
Расселл
19
Баттерфилд
29
Ольссон
7
Брайсон
34
Торне
10
Инс
18
Мартин
15
Фримен
4
Уогстафф
4
Уогстафф
15
Фримен
17
Томлин
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
17
Томлин
14
Рид
27
Одемвингие
27
Одемвингие
14
Рид
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Дерби Каунти
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
Главный тренер
Джон Пембертон
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Бристоль Сити - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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