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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 19 апреля 2016
Бавария
19.04.2016, вторник, 21:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Вердер
29'
Т. Мюллер
71'
Т. Мюллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Вердер
74'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
С. Ятабаре
73'
Замена
Э. Уджа
️️️️
К. Писарро
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Мюллер
71'
Замена
А. Видаль
️️️️
К. Коман
67'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
М. Гетце
61'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Х. Бернат
59'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Алонсо
29'
23'
Желтая карточка
К. Фритц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
31
Фин Бартельс
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Клеменс Фритц
(К)
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
24
Бернат
5
Алаба
21
Лам
3
Алонсо
88
Мартинес
7
Рибери
21
Коман
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
4-2-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
23
Вестергор
3
Джилободжи
3
Штернберг
27
Гриллич
8
Фритц
60
Ятабаре
16
Юнузович
31
Бартельс
14
Писарро
24
Бернат
4
Бенатиа
4
Бенатиа
24
Бернат
27
Гетце
6
Алькантара
6
Алькантара
27
Гетце
21
Коман
23
Видаль
23
Видаль
21
Коман
60
Ятабаре
21
Озтюнали
21
Озтюнали
60
Ятабаре
14
Писарро
11
Уджа
11
Уджа
14
Писарро
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Бавария - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА HD
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