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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Кардифф
Брентфорд - Кардифф: обзор матча 19 апреля 2016
Брентфорд
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
83'
С. Хоган
86'
С. Хоган
89'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Кардифф
Желтая карточка
Д. Баттон
90'
+5
89'
ГОЛ! 2:1!
К. Зохоре
88'
Замена
С. Амеоби
️️️️
С. О'Кифи
ГОЛ! 2:0!
С. Хоган
Пас отдал
Л. Вибе
86'
84'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Л. Иммерс
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
83'
Замена
С. Хоган
️️️️
К. Кершбаумер
76'
75'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Нун
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Саундерс
67'
61'
Желтая карточка
К. Нун
25'
Желтая карточка
М. Коннолли
Желтая карточка
С. Саундерс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
2-5-1-1
7
Кершбаумер
21
Бидуэлл
6
Дин
36
Кларк
26
Вибе
23
Йеннарис
18
Вудс
7
Саундерс
4
МакКормак
5
Барбе
4-5-1
1
Маршалл
23
Моррисон
16
Коннолли
2
Мэлони
21
Пелтье
7
О'Кифи
12
Нун
32
Роллс
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
10
Иммерс
7
Саундерс
7
Каньос
7
Каньос
7
Саундерс
7
Кершбаумер
25
Хоган
25
Хоган
7
Кершбаумер
12
Нун
10
Лоуренс
10
Лоуренс
12
Нун
10
Иммерс
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Иммерс
7
О'Кифи
10
Амеоби
10
Амеоби
7
О'Кифи
Остались в запасе
Брентфорд
Кардифф
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Брентфорд - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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