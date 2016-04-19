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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 19 апреля 2016
Эспаньол
19.04.2016, вторник, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
39'
М. Асенсио
28'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
90'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Ф. Орельяна
89'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Бурги
️️️️
Ж. Морено
80'
Замена
Э. Роко
️️️️
О. Дуарте
71'
70'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Абрахам
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Асенсио
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Ф. Орельяна
Желтая карточка
В. Санчес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Лопес
5
Дуарте
27
Гонсалес
6
Дуарте
18
Диоп
10
Абрахам
4
Санчес
21
Лопес
10
Асенсио
7
Морено
30
Перес
3-3-1-1-2
1
Альварес
22
Радойя
21
Планас
21
Гомес
22
Кабрал
21
Диас
17
Кастро
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
6
Дуарте
3
Роко
3
Роко
6
Дуарте
7
Морено
18
Бурги
18
Бурги
7
Морено
10
Абрахам
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Абрахам
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эспаньол - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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