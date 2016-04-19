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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Фулхэм
Ипсвич Таун - Фулхэм: обзор матча 19 апреля 2016
Ипсвич Таун
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
90'
Й. Кнудсен
66'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
Й. Кнудсен
Пас отдал
Ф. Сирс
90'
88'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Паркер
86'
Желтая карточка
С. Паркер
85'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Р. МакКормак
70'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Л. Кристенсен
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Пас отдал
С. Паркер
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Дуглас
55'
Замена
К. Брю
️️️️
А. Доззел
54'
Желтая карточка
Т. Смит
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
21
Доззел
24
Фини
8
Скьюз
22
Дуглас
20
Сирс
11
Питман
3-2-3-2
13
Беттинелли
3
Рим
31
Инс
33
Берн
4
Хатчинсон
19
Стирмен
8
Паркер
21
Кристенсен
8
Танниклифф
9
Дембеле
44
МакКормак
21
Доззел
17
Брю
17
Брю
21
Доззел
22
Дуглас
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
22
Дуглас
8
Паркер
22
Бэйрд
22
Бэйрд
8
Паркер
21
Кристенсен
2
Фредерикс
2
Фредерикс
21
Кристенсен
44
МакКормак
10
Кэрни
10
Кэрни
44
МакКормак
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Фулхэм
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ипсвич Таун - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Портмен Роуд
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