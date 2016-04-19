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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс
Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс: обзор матча 19 апреля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс
90'
Желтая карточка
Н. Мэйнард
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Хупер
89'
Желтая карточка
Д. Пудил
87'
84'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Уильямс
Красная карточка
Р. Уоллес
83'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
81'
Желтая карточка
Г. Хупер
79'
Желтая карточка
Т. Лис
78'
66'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Боудитч
45'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Карратерс
Замена
А. Нухиу
️️️️
А. Лопес
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Милтон Кинс Донс
6
Энтони Кэй
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
4
Ловенс
12
Лис
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
14
Лопес
45
Форестьери
88
Хупер
4-4-1-1
29
Барнс
12
Спенс
5
МакФадзин
3
Левингтон
16
Уэлш
7
Бэйкер
11
Карратерс
8
Поттер
10
Уильямс
9
Боудитч
18
Ревелл
14
Лопес
9
Нухиу
9
Нухиу
14
Лопес
88
Хупер
19
Жоао
19
Жоао
88
Хупер
9
Боудитч
17
Пауэлл
17
Пауэлл
9
Боудитч
10
Уильямс
28
Мэйнард
28
Мэйнард
10
Уильямс
11
Карратерс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Карратерс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Милтон Кинс Донс
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
6
Энтони Кэй
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
6
Энтони Кэй
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Милтон Кинс Донс
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
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