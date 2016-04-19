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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Мидлсбро
Бернли - Мидлсбро: обзор матча 19 апреля 2016
Бернли
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
90'
М. Кин
70'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Мидлсбро
90'
Замена
Т. Калас
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 1:1!
М. Кин
Пас отдал
С. Уорд
90'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
84'
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
81'
Замена
Л. Дайер
️️️️
С. Эрфилд
75'
75'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Г. Рамирес
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Д. Айяла
54'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Д. Фрэнд
54'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Желтая карточка
Д. Марни
25'
3'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
8
Бартон
37
Эрфилд
3
Уорд
25
Марни
45
Грэй
19
Воукс
21
Бойд
3-4-1-2
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
19
Даунинг
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
37
Адома
11
Рамирес
10
Нсуе
29
Роудс
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
37
Эрфилд
22
Дайер
22
Дайер
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
32
Фрэнд
2
Де Лат
2
Де Лат
32
Фрэнд
19
Даунинг
26
Калас
26
Калас
19
Даунинг
11
Рамирес
28
Форшоу
28
Форшоу
11
Рамирес
Остались в запасе
Бернли
Мидлсбро
17
Пол Робинсон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Бернли - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Тюрф Мур
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