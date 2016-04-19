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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Вулверхэмптон
Лидс - Вулверхэмптон: обзор матча 19 апреля 2016
Лидс
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
60'
С. Бамба
64'
Т. Дьягурага
77'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вулверхэмптон
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
Л. Мерфи
81'
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Д. Хенри
Замена
Д. Ботака
️️️️
Л. Эрвин
75'
73'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Б. Сигурдарсон
ГОЛ! 2:0!
Т. Дьягурага
Пас отдал
Л. Кук
64'
ГОЛ! 1:0!
С. Бамба
Пас отдал
С. Даллас
60'
Замена
С. Даллас
️️️️
Л. Койл
57'
55'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Ж. Элан
31'
Желтая карточка
Д. Йорфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
41
Коннор Хант
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
18
Тэйлор
6
Купер
14
Бамба
2
Койл
28
Берарди
7
Мерфи
10
Кук
8
Дьягурага
94
Эрвин
9
Вуд
4-5-1
1
Икеме
23
Батт
2
Йорфа
30
Хаус
2
Доэрти
3
Элан
6
Сэйвилл
17
Хенри
16
Эдвардс
19
Прайс
16
Сигурдарсон
2
Койл
15
Даллас
15
Даллас
2
Койл
7
Мерфи
23
Бридкатт
23
Бридкатт
7
Мерфи
94
Эрвин
17
Ботака
17
Ботака
94
Эрвин
3
Элан
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
3
Элан
16
Сигурдарсон
20
Мэйсон
20
Мэйсон
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Лидс
Вулверхэмптон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Лидс - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Элланд Роад
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