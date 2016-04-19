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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 апреля 2016
Брайтон
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
4 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45'
А. Кноккарт
51'
И. Скалак
73'
К. Голдсон
84'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Желтая карточка
С. Полтер
ГОЛ! 4:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
С. Сидуэлл
84'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Т. Хемед
77'
ГОЛ! 3:0!
К. Голдсон
Пас отдал
А. Кноккарт
73'
72'
Желтая карточка
Г. Холл
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Скалак
70'
70'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
К. Вашингтон
60'
Замена
Т. Чери
️️️️
К. Хилл
54'
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 2:0!
И. Скалак
51'
Замена
С. Бэлдок
️️️️
Д. Уилсон
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
45'
Желтая карточка
И. Скалак
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
23
Росеньор
6
Голдсон
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
38
Скалак
16
Стивенс
93
Кноккарт
21
Уилсон
10
Хемед
4-5-1
12
Смитис
5
Онуоха
6
Хилл
24
Перч
24
Холл
25
Филлипс
18
Форлин
21
Луонго
20
Хенри
30
Хойлетт
14
Вашингтон
10
Хемед
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
10
Хемед
38
Скалак
18
Мерфи
18
Мерфи
38
Скалак
21
Уилсон
9
Бэлдок
9
Бэлдок
21
Уилсон
6
Хилл
9
Чери
9
Чери
6
Хилл
30
Хойлетт
91
Полтер
91
Полтер
30
Хойлетт
14
Вашингтон
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
14
Вашингтон
Остались в запасе
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Майкл Петрассо
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Майкл Петрассо
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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