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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 19 апреля 2016
Наполи
19.04.2016, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
6 : 0
Завершен
Болонья
10'
М. Габбиадини
35'
М. Габбиадини (П)
58'
Д. Мертенс
80'
Д. Мертенс
88'
Д. Мертенс
90'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
ГОЛ! 6:0!
Д. Лопес
90'
ГОЛ! 5:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Д. Лопес
88'
84'
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Диавара
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
81'
ГОЛ! 4:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
О. Эль-Каддури
80'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
77'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
74'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Габбиадини
73'
60'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Р. Аквафреска
60'
Замена
А. Мунье
️️️️
Э. Джаккерини
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Гамшик
58'
52'
Желтая карточка
А. Диавара
37'
Желтая карточка
И. Мбайе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Габбиадини
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Д. Мертенс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-3
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
11
Габбиадини
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-4-1
83
Миранте
15
Мбайе
13
Россеттини
6
Оиконому
19
Констан
24
Диавара
15
Джаккерини
4
Бриги
8
Таидер
18
Суньига
99
Аквафреска
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
11
Габбиадини
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Габбиадини
24
Диавара
30
Донса
30
Донса
24
Диавара
15
Джаккерини
40
Мунье
40
Мунье
15
Джаккерини
99
Аквафреска
10
Флоккари
10
Флоккари
99
Аквафреска
Остались в запасе
Наполи
Болонья
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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