Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Зенит (мол)
Амкар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 08 апреля 2016
Амкар (мол)
08.04.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Зенит (мол)
Замена
И. Парамонов
️️️️
А. Гооге
90'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
Р. Вазитдинов
90'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
А. Курзенев
90'
82'
Замена
И. Иванов
️️️️
Д. Круговой
82'
Замена
А. Водянников
️️️️
Н. Андреев
80'
Желтая карточка
А. Васютин
76'
Замена
К. Котов
️️️️
Д. Зуев
Желтая карточка
А. Трунин
69'
68'
Желтая карточка
Д. Зуев
66'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
Д. Кириллов
Замена
А. Трунин
️️️️
О. Мищенко
66'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Панцырев
63'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Д. Дзахов
46'
Замена
А. Филиппов
️️️️
А. Анфёров
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
36
Александр Панцырев
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
53
Михаил Слащев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Станислав Мареев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
85
Юрий Козлов
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
2-4-1-3
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
36
Панцырев
99
Мищенко
71
Дзахов
17
Мурашов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
70
Гооге
3-3-2-1-1
78
Васютин
53
Слащев
84
Шалимов
3
Бугриев
7
Андреев
77
Зуев
3
Круговой
61
Кириллов
8
Горулев
10
Плетнев
36
Крапухин
60
Анфёров
91
Филиппов
91
Филиппов
60
Анфёров
36
Панцырев
11
Парамонов
11
Парамонов
36
Панцырев
71
Дзахов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
71
Дзахов
99
Мищенко
80
Трунин
80
Трунин
99
Мищенко
91
Курзенев
51
Ромащенко
51
Ромащенко
91
Курзенев
7
Вазитдинов
73
Смецкой
73
Смецкой
7
Вазитдинов
70
Гооге
49
Парамонов
49
Парамонов
70
Гооге
7
Андреев
45
Водянников
45
Водянников
7
Андреев
61
Кириллов
85
Козлов
85
Козлов
61
Кириллов
3
Круговой
6
Иванов
6
Иванов
3
Круговой
77
Зуев
42
Котов
42
Котов
77
Зуев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Зенит (мол)
68
Тимофей Краев
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
68
Тимофей Краев
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Амкар (мол) - Зенит (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+