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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
ЦСКА (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 08 апреля 2016
ЦСКА (мол)
08.04.2016, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
4 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
84'
Замена
А. Черентаев
️️️️
М. Маркин
79'
Замена
С. Ширшиков
️️️️
Е. Сысуев
Желтая карточка
И. Олейников
72'
71'
Замена
А. Маланьин
️️️️
А. Афонин
62'
Замена
И. Кузин
️️️️
В. Змеёв
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Ф. Чалов
57'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
А. Эктов
57'
50'
Замена
Д. Хайбуллин
️️️️
А. Игошев
Замена
И. Олейников
️️️️
Р. Кривулькин
46'
Замена
К. Леонов
️️️️
А. Натхо
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Х. Хосонов
46'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Д. Соколов
27'
19'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Желтая карточка
Р. Кривулькин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
20
Амир Натхо
ЦП
24
Дмитрий Соколов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
52
Егор Сысуев
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
73
Антон Афонин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Савочкин
ЦСКА (мол)
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
46
Илья Кузин
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
4-3-1-2
98
Овчинников
19
Кривулькин
92
Станисавлевич
99
Алибеков
15
Эктов
20
Натхо
24
Соколов
80
Хосонов
7
Пухов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
4-2-1-2
1
Шебанов
49
Учелькин
43
Аксенов
42
Усов
52
Сысуев
54
Игошев
73
Афонин
9
Адаев
43
Змеёв
93
Маркин
20
Натхо
61
Леонов
61
Леонов
20
Натхо
19
Кривулькин
19
Олейников
19
Олейников
19
Кривулькин
15
Эктов
96
Юсупов
96
Юсупов
15
Эктов
63
Чалов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
63
Чалов
80
Хосонов
18
Кучаев
18
Кучаев
80
Хосонов
24
Соколов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
24
Соколов
43
Змеёв
46
Кузин
46
Кузин
43
Змеёв
54
Игошев
70
Хайбуллин
70
Хайбуллин
54
Игошев
73
Афонин
48
Маланьин
48
Маланьин
73
Афонин
52
Сысуев
67
Ширшиков
67
Ширшиков
52
Сысуев
93
Маркин
62
Черентаев
62
Черентаев
93
Маркин
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Мордовия (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Сергей Савочкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Сергей Савочкин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Мордовия (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
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ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
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Россия. МФЛ, 28 тур
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1 : 4
30.10.2026
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ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
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0 : 0
14.05.2016
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Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
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1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Евстигнеев
(Королёв)
Стадион:
Октябрь
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