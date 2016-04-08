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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 08 апреля 2016
Анжи
08.04.2016, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
Желтая карточка
Я. Боли
90'
+1
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
И. Маевский
77'
Травма
И. Маевский
75'
70'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
П. Могилевец
68'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Максимов
66'
Замена
Г. Тигиев
️️️️
А. Газимагомедов
63'
60'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Полоз
59'
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
5
Мусалов
2
Жиров
4
Лазич
3
Гаджибеков
18
Маевский
19
Мкртчян
78
Максимов
33
Газимагомедов
7
Бериша
10
Боли
3-3-2-1-1
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
28
Могилевец
7
Полоз
20
Азмун
33
Газимагомедов
17
Тигиев
17
Тигиев
33
Газимагомедов
18
Маевский
3
Гасанов
3
Гасанов
18
Маевский
78
Максимов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
78
Максимов
28
Могилевец
8
Канга
8
Канга
28
Могилевец
7
Полоз
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
Остались в запасе
Анжи
Ростов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (Москва)
Кулалаев Павел (Волжский)
Делегат:
Сафонов Александр (Москва)
Инспектор:
Колобаев Александр (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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