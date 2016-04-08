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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ганновер-96
Герта - Ганновер-96: обзор матча 08 апреля 2016
Герта
08.04.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
3'
В. Ибишевич
72'
С. Калу
18'
А. Собич
58'
М. Шмидебах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ганновер-96
82'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
79'
Замена
О. Сорг
️️️️
Э. Приб
74'
Желтая карточка
М. Шмидебах
73'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Н. Саренрен-Баце
ГОЛ! 2:2!
С. Калу
Пас отдал
Ю. Шибер
72'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Т. Чигерчи
71'
Желтая карточка
С. Лангкамп
66'
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Шмидебах
Пас отдал
К. Караман
Замена
В. Дарида
️️️️
М. Вайзер
57'
Желтая карточка
М. Вайзер
57'
54'
Замена
К. Караман
️️️️
У. Бех
Желтая карточка
С. Калу
40'
26'
Желтая карточка
У. Бех
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Пас отдал
Х. Кийотаке
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Платтенхардт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
36
Никлас Фейерабенд
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-2-2
22
Ярстейн
22
Пекарик
4
Лангкамп
4
Штарк
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
8
Вайзер
5
Скьельбред
78
Харагучи
8
Калу
11
Ибишевич
4-3-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
37
Милошевич
26
Сане
3
Антон
7
Приб
24
Шмидебах
33
Бех
37
Саренрен-Баце
10
Кийотаке
9
Собич
8
Вайзер
16
Дарида
16
Дарида
8
Вайзер
38
Чигерчи
20
Шибер
20
Шибер
38
Чигерчи
7
Приб
25
Сорг
25
Сорг
7
Приб
37
Саренрен-Баце
6
Гюльселам
6
Гюльселам
37
Саренрен-Баце
33
Бех
19
Караман
19
Караман
33
Бех
Остались в запасе
Герта
Ганновер-96
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
36
Никлас Фейерабенд
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Фейерабенд
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Герта - Ганновер-96
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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