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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 08 апреля 2016
Хартс
08.04.2016, пятница, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
4'
С. Чёрч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Абердин
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Чёрч
Начало матча
Статистика матча Хартс - Абердин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
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- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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3 : 1
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25.10.2026
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Абердин
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28.10.2026
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Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
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Абердин
0 : 1
11.10.2026
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