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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 13 мая 2016
Валенсия
13.05.2016, пятница, 21:30
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
90+4'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. де ла Белья
84'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Р. Пардо
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Гомеш
84'
74'
Замена
Жонатас
️️️️
Х. Прието
Желтая карточка
А. Гомеш
70'
58'
Замена
Брума
️️️️
Х. Баутиста
Замена
Ж. Канселу
️️️️
А. Барраган
56'
55'
Желтая карточка
Х. Баутиста
44'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
Сито
️️️️
П. Пьятти
39'
Желтая карточка
Р. Везо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
40
Сито
ЛВ
35
Карлос Тропи
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
77
Брума
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хауме
6
Сикейра
33
Сантос
21
Рубен Везо
19
Барраган
15
Данило
10
Парехо
20
Гомеш
10
Пьятти
77
Мина
9
Алькасер
4-4-1-1
28
Рульи
6
Элустондо
3
Гонсалес
13
Рейес
3
де ла Белья
10
Прието
14
Пардо
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
9
Баутиста
10
Пьятти
40
Сито
40
Сито
10
Пьятти
19
Барраган
2
Канселу
2
Канселу
19
Барраган
20
Гомеш
21
Негредо
21
Негредо
20
Гомеш
14
Пардо
5
Субельдия
5
Субельдия
14
Пардо
9
Баутиста
77
Брума
77
Брума
9
Баутиста
10
Прието
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Прието
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Пако Айестаран
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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