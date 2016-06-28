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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валлетта - Б36 Торсхавн
Валлетта - Б36 Торсхавн: обзор матча 28 июня 2016
Валлетта
28.06.2016, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Б36 Торсхавн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Валлетта - Б36 Торсхавн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Стадион:
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Валлетта
Б36 Торсхавн
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
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