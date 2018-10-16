Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://ocn.pt/WW8V
Спортивный директор мальтийского клуба «Валлетта» Гасстон Слимен рассказал, что хочет подписать контракт с восьмикратным олимпийским чемпионом в беге на короткие дистанции Усэйном Болтом.
«Мы всегда рады видеть в своем составе чемпионов. Мы, в «Валлетте», считаем, что нет ничего невозможного», — сказал Слимен.
В клубе рассчитывают подписать соглашение до 13 декабря, когда состоится матч за Суперкубок Мальты против «Бальцана».
В сентябре новым владельцем «Валлетты» стала арабская компания Sanban Group. Перед клубом поставлена задача выхода в Лигу чемпионов.
Ранее Болт сыграл в товарищеском матче в составе австралийского клуба «Централ Кост Маринерс», забив два первых гола в профессиональном футболе.