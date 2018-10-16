Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт

Спортивный директор мальтийского клуба «Валлетта» Гасстон Слимен рассказал, что хочет подписать контракт с восьмикратным олимпийским чемпионом в беге на короткие дистанции Усэйном Болтом.

«Мы всегда рады видеть в своем составе чемпионов. Мы, в «Валлетте», считаем, что нет ничего невозможного», — сказал Слимен.

В клубе рассчитывают подписать соглашение до 13 декабря, когда состоится матч за Суперкубок Мальты против «Бальцана».

В сентябре новым владельцем «Валлетты» стала арабская компания Sanban Group. Перед клубом поставлена задача выхода в Лигу чемпионов.

Ранее Болт сыграл в товарищеском матче в составе австралийского клуба «Централ Кост Маринерс», забив два первых гола в профессиональном футболе.