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    Какой вы футболист?

    Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт

    Спортивный директор мальтийского клуба «Валлетта» Гасстон Слимен рассказал, что хочет подписать контракт с восьмикратным олимпийским чемпионом в беге на короткие дистанции Усэйном Болтом.

    «Мы всегда рады видеть в своем составе чемпионов. Мы, в «Валлетте», считаем, что нет ничего невозможного», — сказал Слимен.

    В клубе рассчитывают подписать соглашение до 13 декабря, когда состоится матч за Суперкубок Мальты против «Бальцана».

    В сентябре новым владельцем «Валлетты» стала арабская компания Sanban Group. Перед клубом поставлена задача выхода в Лигу чемпионов.

    Ранее Болт сыграл в товарищеском матче в составе австралийского клуба «Централ Кост Маринерс», забив два первых гола в профессиональном футболе.

    Источник: ESPN

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    16.10.2018 09:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:41

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://ocn.pt/WW8V

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 14:52

      Игрок скоростной ,опережающий собственную мысль.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 16 октября 2018, 11:23

      Да у вас денег на Болта не хватит ))

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