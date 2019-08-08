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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Валлетта
Астана - Валлетта: обзор матча 08 августа 2019
Астана
08.08.2019, четверг, 17:00
Лига Европы, 3 раунд
5 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Валлетта
8'
Р. Мар Сигурйонссон
15'
Ю. Логвиненко
35'
М. Томасов
57'
Р. Мар Сигурйонссон
80'
Р. Джанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Валлетта
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
82'
ГОЛ! 5:0!
Р. Джанга
Пас отдал
М. Томасов
80'
ГОЛ! 4:0!
Р. Мар Сигурйонссон
57'
ГОЛ! 3:0!
М. Томасов
Пас отдал
Д. Шомко
35'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Логвиненко
Пас отдал
Р. Мар Сигурйонссон
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мар Сигурйонссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Астана - Валлетта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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