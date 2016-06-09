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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Гаити
Бразилия - Гаити: обзор матча 09 июня 2016
Бразилия
09.06.2016, четверг, 02:30
Кубок Америки, группа B, 2 тур
7 : 1
Завершен
Гаити
14'
Ф. Коутиньо
29'
Ф. Коутиньо
35'
Р. Аугусто
59'
Г. Барбоза
67'
Л. Лима
86'
Р. Аугусто
90+2'
Ф. Коутиньо
70'
Д. Марселен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Гаити
ГОЛ! 7:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Жил
90'
+2
ГОЛ! 6:1!
Р. Аугусто
86'
83'
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Д. Сони Алшенат
Замена
Уолес
️️️️
Элиас
72'
70'
ГОЛ! 5:1!
Д. Марселен
ГОЛ! 5:0!
Л. Лима
Пас отдал
Д. Алвес
67'
62'
Замена
М. Хилэр
️️️️
Ж. Алешандре
Замена
Л. Лима
️️️️
Каземиро
62'
ГОЛ! 4:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Элиас
59'
49'
Замена
Д. Назон
️️️️
К. Белфорт
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Жонас
45'
Желтая карточка
Каземиро
38'
ГОЛ! 3:0!
Р. Аугусто
Пас отдал
Д. Алвес
35'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Жонас
29'
25'
Желтая карточка
Горо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Ф. Луис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Элиас
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
9
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Гаити
1
Джонни Пласид
ВР
0
Мешак Жером
ЦЗ
0
Ким Джагги
ЦЗ
0
Кевин Лафранс
ЦЗ
8
Горо
ЦЗ
5
Ромен Женевуа
ЦЗ
10
Джефф Луи
ОП
0
Жан-Марк Алешандре
ЦП
14
Джеймс Марселен
ЦП
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
9
Кервен Белфорт
ЦФ
Главный тренер
Патрис Неве
Бразилия
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Диего Алвес
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
17
Уолес
ЦП
7
Гансо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
21
Халк
ПВ
11
Лукас Моура
ПВ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Гаити
0
Валенди Оделус
ВР
0
Стюард Кеус
ВР
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Сони Норд
ЦП
0
Макс Хилэр
ЦП
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
0
Дюкен Назон
ЦФ
21
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
6
Луис
4
Жил
4
Маркиньос
13
Алвес
5
Каземиро
8
Элиас
8
Аугусто
10
Виллиан
11
Коутиньо
9
Жонас
3-3-3-1
1
Пласид
0
Лафранс
8
Горо
5
Женевуа
0
Жером
10
Луи
0
Джагги
0
Алешандре
14
Марселен
2
Алшенат
9
Белфорт
8
Элиас
17
Уолес
17
Уолес
8
Элиас
5
Каземиро
10
Лима
10
Лима
5
Каземиро
9
Жонас
21
Барбоза
21
Барбоза
9
Жонас
0
Алешандре
0
Хилэр
0
Хилэр
0
Алешандре
9
Белфорт
0
Назон
0
Назон
9
Белфорт
2
Алшенат
21
Маурис
21
Маурис
2
Алшенат
Остались в запасе
Бразилия
Гаити
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Диего Алвес
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Гансо
ЦП
21
Халк
ПВ
11
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Карлос Дунга
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Валенди Оделус
ВР
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Стюард Кеус
ВР
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Сони Норд
ЦП
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
Главный тренер
Патрис Неве
Остались в запасе
23
Марсело Гроэ
ВР
12
Диего Алвес
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Гансо
ЦП
21
Халк
ПВ
11
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Валенди Оделус
ВР
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Стюард Кеус
ВР
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Сони Норд
ЦП
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Патрис Неве
Статистика матча Бразилия - Гаити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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