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Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Перу
Эквадор - Перу: обзор матча 09 июня 2016
Эквадор
09.06.2016, четверг, 05:00
Кубок Америки, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Перу
39'
Э. Валенсия
48'
М. Боланьос
5'
К. Куэва
13'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Перу
Вторая желтая
Г. Ахильер
90'
+3
Замена
Х. Касарес
️️️️
Д. Монтеро
88'
79'
Замена
Й. Йотун
️️️️
Э. Флорес
73'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
О. Вилчес
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
М. Боланьос
62'
52'
Желтая карточка
О. Вилчес
50'
Замена
Э. Поло
️️️️
А. Хоберг
ГОЛ! 2:2!
М. Боланьос
Пас отдал
Д. Монтеро
48'
Замена
Х. Айови
️️️️
Х. Карлос Паредес
45'
ГОЛ! 1:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Л. Валенсия
39'
Желтая карточка
Г. Ахильер
22'
13'
ГОЛ! 0:2!
Э. Флорес
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
К. Груэсо
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Куэва
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
21
Алехандро Хоберг
ЦП
16
Оскар Вилчес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
Перу
12
Диего Пенни
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-4-1-1
22
Домингес
10
Айови
2
Мина
21
Ахильер
4
Паредес
7
Монтеро
8
Груэсо
6
Нобоа
0
Валенсия
23
Боланьос
13
Валенсия
4-1-3-2
1
Галлезе
15
Рамос
4
Реворедо
2
Родригес
6
Трауко
13
Тапиа
21
Хоберг
16
Вилчес
10
Куэва
20
Флорес
9
Герреро
23
Боланьос
9
Мартинес
9
Мартинес
23
Боланьос
4
Паредес
17
Айови
17
Айови
4
Паредес
7
Монтеро
19
Касарес
19
Касарес
7
Монтеро
21
Хоберг
7
Поло
7
Поло
21
Хоберг
20
Флорес
19
Йотун
19
Йотун
20
Флорес
16
Вилчес
11
Руидиас
11
Руидиас
16
Вилчес
Остались в запасе
Эквадор
Перу
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
1
Максимо Бангуэра
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
8
Фернандо Гайбор
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
12
Диего Пенни
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
1
Максимо Бангуэра
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
8
Фернандо Гайбор
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
Остались в запасе
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
12
Диего Пенни
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Эквадор - Перу
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Где смотреть матч:
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