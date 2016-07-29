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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 29 июля 2016
Зенит (мол)
29.07.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
14'
Н. Андреев
88'
Ю. Козлов
26'
А. Галаджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 2:1!
Ю. Козлов
88'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
Н. Андреев
81'
78'
Замена
В. Фереферов
️️️️
М. Калачевский
Желтая карточка
С. Крапухин
76'
74'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
Замена
С. Крапухин
️️️️
А. Некрасов
74'
Замена
С. Иванов
️️️️
К. Макеев
73'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
Д. Плетнев
67'
64'
Замена
М. Калачевский
️️️️
Н. Дорофеев
63'
Замена
И. Самохвалов
️️️️
И. Лапшов
61'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Д. Рыбчинский
59'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Н. Поярков
48'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
43'
Желтая карточка
А. Вульфов
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Галаджан
ГОЛ! 1:0!
Н. Андреев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Зенит (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
85
Юрий Козлов
ЦП
6
Илья Иванов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
76
Максим Калачевский
ЦП
13
Илья Рубцов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Рудаков
4
Мареев
84
Шалимов
7
Андреев
3
Круговой
4
Пенчиков
42
Котов
8
Горулев
10
Макеев
10
Плетнев
78
Некрасов
4-2-1-2-1
22
Лобанцев
84
Лысов
42
Лапшов
73
Рахмонов
16
Поярков
96
Вульфов
25
Куликов
88
Галанин
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
57
Галаджан
10
Плетнев
61
Кириллов
61
Кириллов
10
Плетнев
10
Макеев
47
Иванов
47
Иванов
10
Макеев
78
Некрасов
36
Крапухин
36
Крапухин
78
Некрасов
7
Андреев
85
Козлов
85
Козлов
7
Андреев
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
Калачевский
83
Фереферов
83
Фереферов
Калачевский
89
Дорофеев
76
Калачевский
76
Калачевский
89
Дорофеев
42
Лапшов
65
Самохвалов
65
Самохвалов
42
Лапшов
20
Рыбчинский
23
Чиканчи
23
Чиканчи
20
Рыбчинский
16
Поярков
8
Тугарев
8
Тугарев
16
Поярков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
91
Егор Денисов
ЦФ
31
Михаил Пономаренко
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
91
Егор Денисов
ЦФ
31
Михаил Пономаренко
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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