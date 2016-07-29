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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 29 июля 2016
Анжи (мол)
29.07.2016, пятница, 20:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
18'
Ч. Агабалаев
24'
Д. Дибиргаджиев
2'
Ф. Чалов
33'
А. Гордюшенко
79'
Т. Жамалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+2
Желтая карточка
И. Помазун
Желтая карточка
Б. Рикматуллаев
90'
+2
85'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
И. Олейников
Замена
С. Джабраилов
️️️️
Т. Патахов
83'
80'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Т. Жамалетдинов
79'
ГОЛ! 2:3!
Т. Жамалетдинов
Замена
М. Магомедов
️️️️
З. Юсупов
76'
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
65'
60'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Т. Пухов
46'
Замена
К. Леонов
️️️️
Н. Титов
46'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Станисавлевич
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ю. Кузьмин
46'
Замена
Е. Седов
️️️️
Ю. Шафинский
46'
33'
ГОЛ! 2:2!
А. Гордюшенко
ГОЛ! 2:1!
Д. Дибиргаджиев
24'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Агабалаев
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
78
Тимур Патахов
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
49
Никита Титов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
89
Данил Неплюев
ПЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
3-4-1-2
16
Шафинский
45
Джарулаев
44
Рикматуллаев
4
Белов
78
Патахов
22
Юсупов
49
Кузьмин
68
Ходаковский
70
Агабалаев
59
Саидов
9
Дибиргаджиев
4-2-2-2
1
Помазун
19
Кривулькин
92
Станисавлевич
99
Алибеков
4
Маклаков
49
Титов
72
Гордюшенко
7
Пухов
19
Олейников
63
Чалов
75
Жамалетдинов
49
Кузьмин
11
Магомедов
11
Магомедов
49
Кузьмин
9
Дибиргаджиев
9
Алиев
9
Алиев
9
Дибиргаджиев
22
Юсупов
7
Магомедов
7
Магомедов
22
Юсупов
78
Патахов
86
Джабраилов
86
Джабраилов
78
Патахов
16
Шафинский
1
Седов
1
Седов
16
Шафинский
19
Олейников
89
Неплюев
89
Неплюев
19
Олейников
75
Жамалетдинов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
75
Жамалетдинов
49
Титов
61
Леонов
61
Леонов
49
Титов
92
Станисавлевич
26
Анисимов
26
Анисимов
92
Станисавлевич
7
Пухов
80
Хосонов
80
Хосонов
7
Пухов
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
Главный тренер
Михаил Маркаров
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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