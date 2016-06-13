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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 13 июня 2016
Бразилия
13.06.2016, понедельник, 03:30
Кубок Америки, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Перу
75'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Перу
90'
+3
Желтая карточка
Й. Йотун
90'
+1
Замена
Р. Тапиа
️️️️
К. Куэва
Желтая карточка
Р. Аугусто
88'
75'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Пас отдал
Э. Поло
Замена
Халк
️️️️
Г. Барбоза
73'
Желтая карточка
Л. Лима
72'
64'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Э. Флорес
45'
Замена
Й. Йотун
️️️️
А. Балбин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
8
Элиас
ЦП
10
Лукас Лима
АП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Оскар Вилчес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
17
Уолес
ЦП
7
Гансо
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Халк
ПВ
9
Жонас
ЦФ
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Пенни
ВР
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
21
Алехандро Хоберг
ЦП
14
Армандо Альфагеме
ЦП
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Луис
3
Миранда
4
Жил
13
Алвес
8
Элиас
8
Аугусто
10
Виллиан
10
Лима
11
Коутиньо
21
Барбоза
4-3-1-2
1
Галлезе
3
Корсо
2
Родригес
15
Рамос
6
Трауко
16
Вилчес
10
Куэва
5
Балбин
7
Поло
20
Флорес
9
Герреро
21
Барбоза
21
Халк
21
Халк
21
Барбоза
5
Балбин
19
Йотун
19
Йотун
5
Балбин
10
Куэва
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Куэва
20
Флорес
11
Руидиас
11
Руидиас
20
Флорес
Остались в запасе
Бразилия
Перу
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
17
Уолес
ЦП
7
Гансо
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
21
Алехандро Хоберг
ЦП
14
Армандо Альфагеме
ЦП
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Пенни
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
17
Уолес
ЦП
7
Гансо
ЦП
11
Лукас Моура
ПВ
9
Жонас
ЦФ
Остались в запасе
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
21
Алехандро Хоберг
ЦП
14
Армандо Альфагеме
ЦП
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Пенни
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Бразилия - Перу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Кунья
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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