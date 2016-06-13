Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Чехия
Испания - Чехия: обзор матча 13 июня 2016
Испания
13.06.2016, понедельник, 16:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Чехия
87'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Чехия
89'
Замена
Д. Павелка
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
87'
86'
Замена
Й. Шурал
️️️️
Т. Гебре Селасси
Замена
Педро
️️️️
Нолито
82'
75'
Замена
Д. Лафата
️️️️
Т. Нецид
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
70'
Замена
А. Адурис
️️️️
А. Мората
63'
61'
Желтая карточка
Д. Лимберски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
22
Нолито
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ПП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Чехия
1
Петр Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛВ
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
7
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
19
Бруно
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
11
Педро
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
20
Иржи Скалак
ЦП
12
Милан Шкода
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
16
Хуанфран
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Фабрегас
22
Нолито
21
Сильва
7
Мората
3-2-2-2-1
1
Чех
4
Гебре Селасси
4
Хубник
6
Сивок
2
Кадержабек
8
Лимберски
8
Дарида
13
Плашил
10
Росицки
7
Крейчи
7
Нецид
10
Фабрегас
10
Алькантара
10
Алькантара
10
Фабрегас
22
Нолито
11
Педро
11
Педро
22
Нолито
7
Мората
20
Адурис
20
Адурис
7
Мората
10
Росицки
15
Павелка
15
Павелка
10
Росицки
4
Гебре Селасси
18
Шурал
18
Шурал
4
Гебре Селасси
7
Нецид
21
Лафата
21
Лафата
7
Нецид
Остались в запасе
Испания
Чехия
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
19
Бруно
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
20
Иржи Скалак
ЦП
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
19
Бруно
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
20
Иржи Скалак
ЦП
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Испания - Чехия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Помощники судьи:
Павел Сокольницки (Польша)
Томаш Листкевич (Польша)
Дополнительные помощники:
Павел Рачковски (Польша)
Томаш Мусял (Польша)
Резервный судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Россия 1
Новости команд
Все
Испания
Чехия
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+