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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 21 апреля 2016
Арсенал
21.04.2016, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
6'
А. Санчес
38'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Санчес
86'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Озил
86'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Ивоби
82'
65'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. МакКлин
46'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Сандро
46'
Замена
Й. Ольссон
️️️️
Д. Честер
41'
Желтая карточка
Г. Маколи
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
А. Рэмзи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
30
Сандро
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Джонатан Леко
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-2-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
17
Ивоби
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-5-1
12
Фостер
35
Эванс
36
Маколи
17
Честер
15
Доусон
29
Сессеньон
24
Флетчер
30
Сандро
16
МакКлин
22
Якоб
38
Бераино
17
Ивоби
13
Коклен
13
Коклен
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
4
Санчес
17
Честер
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Честер
16
МакКлин
8
Гарднер
8
Гарднер
16
МакКлин
30
Сандро
23
Рондон
23
Рондон
30
Сандро
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джонатан Леко
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джонатан Леко
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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