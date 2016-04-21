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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Андерлехт
Гент - Андерлехт: обзор матча 21 апреля 2016
Гент
21.04.2016, четверг, 21:30
Бельгия. Плей-офф, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
68'
К. Сайеф (П)
64'
Б. Нуйтинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Андерлехт
Желтая карточка
Т. Фоке
77'
69'
Желтая карточка
С. Прото
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Сайеф
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Б. Нуйтинк
Замена
М. Саймон
️️️️
Т. Маттон
61'
39'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
55
Рами Гершон
ВР
26
Матс Селс
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Гент
4
Рафинья
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
2-5-1-1
55
Гершон
4
Нильсен
25
Фоке
8
Маттон
10
Нето
24
Кумс
21
Асаре
77
Миличевич
16
Сайеф
29
Депуатр
1-4-1-1
1
Прото
17
Нуйтинк
18
Дендокер
18
Тилеманс
16
Дефур
26
Прат
18
Ашампонг
77
Окака-Чука
8
Маттон
27
Саймон
27
Саймон
8
Маттон
Остались в запасе
Гент
Андерлехт
4
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Рик Де Мил
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
4
Рафинья
ЦЗ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Гент - Андерлехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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