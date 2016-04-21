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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Карпи
Милан - Карпи: обзор матча 21 апреля 2016
Милан
21.04.2016, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Карпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Карпи
89'
Замена
Л. Лолло
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
М. Локателли
️️️️
А. Поли
88'
87'
Желтая карточка
Э. Суагер
79'
Замена
Л. Паскиути
️️️️
С. Сабелли
Замена
Ж. Менез
️️️️
К. Бакка
70'
Желтая карточка
Алекс
67'
Замена
Х. Маури
️️️️
К. Боатенг
62'
54'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
М. Балотелли
45'
+3
45'
Желтая карточка
М. Крими
32'
Желтая карточка
И. Кофи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Карпи
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Лука Видо
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
13
Антонелли
33
Алекс
20
Абате
7
Бонавентура
18
Монтоливо
15
Поли
27
Боатенг
45
Балотелли
70
Бакка
3-2-4-1
27
Белец
3
Летизия
23
Суагер
6
Романьоли
5
Дзаккардо
20
Сабелли
29
Мартиньо
17
Крими
5
Кофи
18
Де Гузман
10
Мбакогу
15
Поли
5
Локателли
5
Локателли
15
Поли
27
Боатенг
4
Маури
4
Маури
27
Боатенг
70
Бакка
7
Менез
7
Менез
70
Бакка
20
Сабелли
19
Паскиути
19
Паскиути
20
Сабелли
29
Мартиньо
20
Лолло
20
Лолло
29
Мартиньо
18
Де Гузман
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Де Гузман
Остались в запасе
Милан
Карпи
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
19
Лука Видо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
19
Лука Видо
ЦФ
Остались в запасе
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Филиппо Поркари
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Статистика матча Милан - Карпи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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