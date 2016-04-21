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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Балтика
Тюмень - Балтика: обзор матча 21 апреля 2016
Тюмень
21.04.2016, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
2'
Х. Мамтов (П)
77'
В. Сармонт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Балтика
90'
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Макаров
82'
Замена
Д. Вамбольт
️️️️
М. Барановский
Желтая карточка
Д. Кленкин
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
В. Сармонт
62'
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Гелоян
Желтая карточка
Н. Теленков
48'
46'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Куцеро
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Нежелев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мамтов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
27
Алексей Куцеро
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Максим Волков
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-2-3-1
35
Смирнов
7
Нежелев
30
Таказов
77
Павленко
2
Кичин
90
Шакуро
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
9
Мамтов
3-3-2-1-1
16
Барановский
13
Тимофеев
4
Овсиенко
39
Сармонт
64
Ланин
88
Землянский
8
Цимбал
27
Куцеро
11
Макаров
10
Гелоян
7
Сердюк
7
Нежелев
7
Чуканов
7
Чуканов
7
Нежелев
7
Нежелев
4
Пустозеров
4
Пустозеров
7
Нежелев
11
Макаров
11
Кириллов
11
Кириллов
11
Макаров
10
Гелоян
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Гелоян
16
Барановский
95
Вамбольт
95
Вамбольт
16
Барановский
27
Куцеро
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
27
Куцеро
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Остались в запасе
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Тюмень - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Геолог
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