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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 16 мая 2016
Кубань (ЛФЛ)
16.05.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
21'
Р. Павлюченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
90'
+5
Красная карточка
А. Козлов
90'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Г. Морозов
Замена
Г. Букур
️️️️
Аподи
88'
80'
Замена
А. Терехов
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
М. Майрович
️️️️
Р. Павлюченко
79'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Хубулов
70'
60'
Желтая карточка
А. Ещенко
51'
Желтая карточка
Р. Зобнин
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Драгун
Желтая карточка
А. Хубулов
45'
+1
42'
Желтая карточка
А. Соснин
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Аподи
21'
17'
Желтая карточка
С. Драгун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-3-1-2
31
Беленов
2
Шандао
28
Сантана
5
Армаш
8
Бугаев
8
Якуба
31
Зотов
88
Хубулов
6
Бальде
10
Павлюченко
4-1-3-1-1
30
Габулов
38
Ещенко
34
Козлов
0
Дьяков
18
Морозов
27
Денисов
21
Драгун
23
Соснин
47
Зобнин
11
Ионов
9
Бечирай
88
Хубулов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
88
Хубулов
22
Аподи
11
Букур
11
Букур
22
Аподи
10
Павлюченко
10
Майрович
10
Майрович
10
Павлюченко
9
Бечирай
11
Терехов
11
Терехов
9
Бечирай
21
Драгун
88
Ташаев
88
Ташаев
21
Драгун
18
Морозов
9
Обольский
9
Обольский
18
Морозов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
21
Игорь Жураховский
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
91
Александр Степанов
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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