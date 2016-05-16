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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Уфа
Амкар-Пермь - Уфа: обзор матча 16 мая 2016
Амкар-Пермь
16.05.2016, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
82'
Г. Джикия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Уфа
Желтая карточка
Я. Гол
88'
87'
Желтая карточка
Х. Ханджич
Желтая карточка
Б. Бутко
86'
85'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
В. Зубарев
ГОЛ! 1:0!
Г. Джикия
82'
Желтая карточка
Ф. Огуде
78'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Прудников
71'
Замена
А. Салугин
️️️️
Д. Дзахов
69'
64'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Марсиньо
54'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
Замена
П. Комолов
️️️️
Б. Идову
37'
15'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
91
Бутко
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
5
Гол
23
Баланович
13
Гиголаев
8
Огуде
71
Дзахов
89
Прудников
3-3-1-2
88
Шелия
70
Сафрониди
34
Кацалапов
3
Аликин
33
Сухов
60
Зубарев
47
Зинченко
10
Марсиньо
44
Игбун
8
Сысуев
89
Прудников
8
Шаваев
8
Шаваев
89
Прудников
30
Идову
20
Комолов
20
Комолов
30
Идову
71
Дзахов
77
Салугин
77
Салугин
71
Дзахов
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
10
Марсиньо
11
Карлос
11
Карлос
10
Марсиньо
60
Зубарев
99
Ханджич
99
Ханджич
60
Зубарев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Уфа
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Амкар-Пермь - Уфа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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