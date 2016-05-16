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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 16 мая 2016
ЦСКА (мол)
16.05.2016, понедельник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
4 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
12'
Т. Пухов
20'
А. Гордюшенко
45+1'
А. Гордюшенко
86'
И. Ферапонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
Замена
П. Овчинников
️️️️
И. Помазун
87'
ГОЛ! 4:0!
И. Ферапонтов
86'
84'
Замена
А. Макоев
️️️️
Н. Сергеев
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Гордюшенко
83'
78'
Замена
М. Тихонов
️️️️
И. Игнатьев
Замена
К. Леонов
️️️️
И. Олейников
74'
73'
Замена
А. Текучев
️️️️
А. Сергеев
Замена
А. Анисимов
️️️️
К. Кучаев
68'
66'
Замена
Н. Катаев
️️️️
Е. Нестеренко
Замена
Н. Титов
️️️️
Т. Пухов
64'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Ф. Чалов
59'
55'
Замена
Р. Разживин
️️️️
А. Короев
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Т. Жамалетдинов
51'
ГОЛ! 3:0!
А. Гордюшенко
45'
+1
30'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
С. Бородин
Пенальти не реализован!
Т. Жамалетдинов
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Гордюшенко
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пухов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
10
Александр Сергеев
ЦП
77
Алан Короев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
61
Кирилл Леонов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
55
Никита Катаев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Алим Макоев
ПВ
73
Роман Разживин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Помазун
19
Кривулькин
92
Станисавлевич
99
Алибеков
4
Маклаков
18
Кучаев
72
Гордюшенко
19
Олейников
7
Пухов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
4-4-1-1
39
Сафонов
81
Нестеренко
9
Назаров
2
Парадин
4
Бородин
77
Короев
47
Уткин
50
Голубев
10
Сергеев
17
Сергеев
18
Игнатьев
72
Гордюшенко
15
Эктов
15
Эктов
72
Гордюшенко
19
Олейников
61
Леонов
61
Леонов
19
Олейников
18
Кучаев
26
Анисимов
26
Анисимов
18
Кучаев
63
Чалов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
63
Чалов
7
Пухов
49
Титов
49
Титов
7
Пухов
1
Помазун
98
Овчинников
98
Овчинников
1
Помазун
75
Жамалетдинов
80
Хосонов
80
Хосонов
75
Жамалетдинов
81
Нестеренко
55
Катаев
55
Катаев
81
Нестеренко
18
Игнатьев
44
Тихонов
44
Тихонов
18
Игнатьев
77
Короев
73
Разживин
73
Разживин
77
Короев
4
Бородин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
4
Бородин
17
Сергеев
11
Макоев
11
Макоев
17
Сергеев
10
Сергеев
21
Текучев
21
Текучев
10
Сергеев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
89
Данил Неплюев
ПЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
Главный тренер
Александр Гришин
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Остались в запасе
89
Данил Неплюев
ПЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Статистика матча ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Октябрь
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