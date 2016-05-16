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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 16 мая 2016
Ростов
16.05.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Урал
74'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
89'
Замена
А. Щербаков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Т. Калачев
87'
82'
Вторая желтая
А. Фидлер
80'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Азмун
77'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
74'
68'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Э. Манучарян
Желтая карточка
А. Ерохин
61'
60'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Бухаров
️️️️
П. Могилевец
58'
Желтая карточка
С. Навас
39'
31'
Желтая карточка
А. Фидлер
Желтая карточка
С. Азмун
26'
20'
Желтая карточка
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
99
Новосельцев
15
Баштуш
44
Навас
8
Гацкан
28
Могилевец
16
Нобоа
2
Калачев
21
Ерохин
20
Азмун
3-2-3-1-1
99
Арапов
15
Кулаков
14
Мартынович
7
Данцев
10
Фидлер
92
Емельянов
7
Рязанцев
99
Ярошенко
41
Сапета
16
Ставпец
10
Манучарян
2
Калачев
43
Терентьев
43
Терентьев
2
Калачев
20
Азмун
7
Полоз
7
Полоз
20
Азмун
28
Могилевец
11
Бухаров
11
Бухаров
28
Могилевец
7
Рязанцев
90
Щербаков
90
Щербаков
7
Рязанцев
16
Ставпец
10
Лунгу
10
Лунгу
16
Ставпец
10
Манучарян
2
Гогниев
2
Гогниев
10
Манучарян
Остались в запасе
Ростов
Урал
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
7
Дмитрий Коробов
АП
12
Николай Заболотный
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
12
Николай Заболотный
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Ростов - Урал
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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