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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Сочи
Волга - Сочи: обзор матча 16 мая 2016
Волга
16.05.2016, понедельник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Волга - Сочи
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0
0
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0
0
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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