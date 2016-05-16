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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Краснодар
ЦСКА - Краснодар: обзор матча 16 мая 2016
ЦСКА
16.05.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
17'
А. Муса
47'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Краснодар
90'
+2
Вторая желтая
Р. Лаборде
90'
+2
Желтая карточка
Р. Лаборде
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Муса
90'
+1
84'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Желтая карточка
К. Панченко
79'
Замена
К. Панченко
️️️️
З. Тошич
77'
67'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Головин
️️️️
Б. Натхо
65'
59'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ю. Газинский
59'
Замена
Вандерсон
️️️️
Жоаозиньо
53'
Желтая карточка
Д. Торбинский
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Б. Натхо
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
Р. Еременко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
18
Тошич
3-1-5-1
33
Крицюк
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
77
Каборе
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
6
Торбинский
90
Смолов
7
Муса
11
Ткачев
11
Ткачев
7
Муса
10
Натхо
10
Головин
10
Головин
10
Натхо
18
Тошич
8
Панченко
8
Панченко
18
Тошич
18
Газинский
92
Подберезкин
92
Подберезкин
18
Газинский
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3, Матч ТВ
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