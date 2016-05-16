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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 16 мая 2016
Спартак
16.05.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
32'
С. Боккетти
61'
Л. Мельгарехо
63'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
Желтая карточка
Д. Глушаков
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Адилсон
Желтая карточка
Д. Кутин
88'
Желтая карточка
С. Боккетти
85'
Замена
А. Зотов
️️️️
Л. Мельгарехо
84'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
74'
72'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Замена
Д. Кутин
️️️️
С. Брызгалов
65'
64'
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Мбенг
64'
Замена
Кану
️️️️
Г. Теодор Грозав
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мельгарехо
61'
60'
Желтая карточка
М. Рыбус
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
50'
45'
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
33'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Айссати
ГОЛ! 1:0!
С. Боккетти
32'
30'
Травма
И. Айссати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
ПВ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
2
Кутепов
92
Брызгалов
16
Боккетти
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
7
Джано
10
Мельгарехо
4-1-3-2
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
2
Родолфо
31
Рыбус
21
Адилсон
37
Грозав
14
Кузяев
14
Айссати
10
Лебеденко
11
Мбенг
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
92
Брызгалов
5
Кутин
5
Кутин
92
Брызгалов
10
Мельгарехо
21
Зотов
21
Зотов
10
Мельгарехо
37
Грозав
10
Кану
10
Кану
37
Грозав
11
Мбенг
95
Митришев
95
Митришев
11
Мбенг
14
Айссати
27
Мирзов
27
Мирзов
14
Айссати
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
88
Педро Кен
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Ахмат
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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