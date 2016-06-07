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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Грузия
Испания - Грузия: обзор матча 07 июня 2016
Испания
07.06.2016, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Грузия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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