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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Канада
Узбекистан - Канада: обзор матча 07 июня 2016
Узбекистан
07.06.2016, вторник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Узбекистан - Канада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
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Канада
0 : 3
04.07.2026
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