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Расписание матчей
Кубок Америки
Панама - Боливия
Панама - Боливия: обзор матча 07 июня 2016
Панама
07.06.2016, вторник, 02:00
Кубок Америки, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Боливия
11'
Б. Перес
87'
Б. Перес
54'
Х. Карлос Арсэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панама - Боливия
87'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Я. Дак
ГОЛ! 2:1!
Б. Перес
Пас отдал
А. Арройо
87'
Желтая карточка
А. Машадо
79'
77'
Желтая карточка
П. Асоге
Желтая карточка
Ф. Бэлой
77'
Замена
А. Арройо
️️️️
А. Купер
74'
Желтая карточка
А. Купер
68'
Замена
Л. Энрикес
️️️️
Г. Каммингс
63'
Желтая карточка
Б. Перес
60'
Замена
Л. Техада
️️️️
Г. Торрес
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Карлос Арсэ
Желтая карточка
Г. Каммингс
53'
46'
Замена
Х. Кампос
️️️️
Р. Эгуино
46'
Замена
А. Мелеан
️️️️
Ф. Сауседо
17'
Желтая карточка
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 1:0!
Б. Перес
Пас отдал
А. Кинтеро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
1
Джейми Пенедо
ВР
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
6
Габриэль Гомес
ОП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Армандо Купер
ЦП
7
Блас Перес
АП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Габриэль Торрес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Нельсон Кабрера
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Ясмани Дак
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Панама
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
17
Луис Энрикес
ЛЗ
15
Мартин Гомес
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
21
Амилкар Энрикес
ЦП
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
2
Мигель Камарго
ЛФ
18
Луис Техада
ЦФ
9
Роберто Нес
ЦФ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
12
Ромель Киньонес
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
13
Алехандро Мелеан
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
16
Кристиан Машадо
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пенедо
23
Бэлой
3
Каммингс
25
Миллер
13
Машадо
6
Гомес
20
Годой
11
Купер
19
Кинтеро
7
Перес
9
Торрес
3-3-3-1
1
Лампе
17
Бехарано
22
Сентено
8
Бехарано
5
Кабрера
8
Смедберг-Даленсе
21
Эгуино
7
Арсэ
15
Асоге
20
Сауседо
9
Дак
9
Торрес
18
Техада
18
Техада
9
Торрес
3
Каммингс
17
Энрикес
17
Энрикес
3
Каммингс
11
Купер
16
Арройо
16
Арройо
11
Купер
20
Сауседо
13
Мелеан
13
Мелеан
20
Сауседо
9
Дак
18
Рамальо
18
Рамальо
9
Дак
21
Эгуино
10
Кампос
10
Кампос
21
Эгуино
Остались в запасе
Панама
Боливия
15
Мартин Гомес
ЦЗ
21
Амилкар Энрикес
ЦП
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
9
Роберто Нес
ЦФ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
2
Мигель Камарго
ЛФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
6
Вальтер Вейсага
ЦП
23
Гильермо Вискарра
ВР
8
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
12
Ромель Киньонес
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
14
Рауль Кастро
ЦП
16
Кристиан Машадо
ЦП
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Остались в запасе
15
Мартин Гомес
ЦЗ
21
Амилкар Энрикес
ЦП
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
9
Роберто Нес
ЦФ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
2
Мигель Камарго
ЛФ
Остались в запасе
6
Вальтер Вейсага
ЦП
23
Гильермо Вискарра
ВР
8
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
12
Ромель Киньонес
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
14
Рауль Кастро
ЦП
16
Кристиан Машадо
ЦП
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Статистика матча Панама - Боливия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо Монтеро
(Сан-Хосе)
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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