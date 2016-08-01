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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 01 августа 2016
Рубин (мол)
01.08.2016, понедельник, 11:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 2
Завершен
Амкар (мол)
43'
А. Алукаев
62'
А. Кузнецов
53'
В. Чухланцев
83'
В. Чухланцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
90'
Вторая желтая
Е. Парамонов
88'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
Г. Бурков
Замена
М. Яковлев
️️️️
Г. Арутюнян
86'
85'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Т. Краев
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Чухланцев
Замена
И. Гилязутдинов
️️️️
Д. Каменщиков
78'
75'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Мосунов
75'
Замена
В. Уренский
️️️️
А. Мелехов
71'
Желтая карточка
Е. Парамонов
Замена
А. Ковалик
️️️️
Н. Кулалаев
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Кузнецов
62'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Чухланцев
ГОЛ! 1:0!
А. Алукаев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
51
Никита Кулалаев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
87
Артур Алукаев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
3-2-2-3
1
Акмурзин
97
Доронин
82
Михайлов
81
Сафеев
83
Кузнецов
40
Гиниятуллин
51
Кулалаев
84
Миронов
56
Арутюнян
99
Каменщиков
87
Алукаев
3-2-3-1-1
71
Красильников
24
Мосунов
29
Гусейнов
97
Аушев
59
Бурков
53
Жуковский
68
Краев
96
Чухланцев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
61
Мелехов
56
Арутюнян
18
Яковлев
18
Яковлев
56
Арутюнян
99
Каменщиков
33
Гилязутдинов
33
Гилязутдинов
99
Каменщиков
51
Кулалаев
62
Ковалик
62
Ковалик
51
Кулалаев
68
Краев
51
Ромащенко
51
Ромащенко
68
Краев
24
Мосунов
80
Трунин
80
Трунин
24
Мосунов
59
Бурков
34
Кондрашов
34
Кондрашов
59
Бурков
61
Мелехов
44
Уренский
44
Уренский
61
Мелехов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
92
Данил Смирнов
ЦЗ
70
Антон Гооге
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
92
Данил Смирнов
ЦЗ
70
Антон Гооге
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Рубин
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2022.06.13 14:25
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