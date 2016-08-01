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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Томь
Краснодар - Томь: обзор матча 01 августа 2016
Краснодар
01.08.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Томь
44'
Ф. Смолов
57'
Ари
60'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Томь
90'
+2
Вторая желтая
В. Чуперка
90'
Желтая карточка
В. Чуперка
74'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Пугин
Замена
Р. Лаборде
️️️️
П. Мамаев
71'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
М. Перейра
63'
62'
Желтая карточка
М. Тишкин
61'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 3:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ари
60'
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
М. Перейра
57'
50'
Желтая карточка
К. Комбаров
46'
Замена
А. Попов
️️️️
П. Тен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ари
44'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
М. Измайлов
31'
Травма
М. Измайлов
27'
Желтая карточка
Ари
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Томь
1
Антон Коченков
ВР
22
Петр Тен
ЛАЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
(К)
ПАЗ
17
Алексей Пугин
ЦП
44
Максим Тишкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
72
Павел Голышев
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
4-4-2
33
Крицюк
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
17
Калешин
2
Измайлов
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
39
Ари
90
Смолов
3-2-4-1
1
Коченков
66
Пульич
26
Бордачев
0
Дьяков
9
Комбаров
22
Тен
44
Тишкин
92
Чуперка
72
Голышев
17
Пугин
22
Самодин
10
Перейра
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Перейра
2
Измайлов
10
Ахмедов
10
Ахмедов
2
Измайлов
10
Мамаев
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Мамаев
17
Пугин
32
Баляйкин
32
Баляйкин
17
Пугин
72
Голышев
10
Бикфалви
10
Бикфалви
72
Голышев
22
Тен
18
Попов
18
Попов
22
Тен
Остались в запасе
Краснодар
Томь
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Томь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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