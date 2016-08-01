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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Сокол
Спартак-2 - Сокол: обзор матча 01 августа 2016
Спартак-2
01.08.2016, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 2
Завершен
Сокол
4'
Д. Давыдов (П)
29'
Д. Давыдов
44'
Г. Мелкадзе
34'
В. Романенко (П)
76'
Р. Паштов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Сокол
Желтая карточка
А. Руденко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Мануковский
80'
Замена
А. Пасько
️️️️
Д. Магадиев
79'
Желтая карточка
Д. Магадиев
76'
ГОЛ! 3:2!
Р. Паштов
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Давыдов
74'
69'
Желтая карточка
В. Романенко
67'
Замена
А. Домшинский
️️️️
А. Хрущев
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Гулиев
62'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Федчук
62'
52'
Замена
Р. Паштов
️️️️
М. Платика
46'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
Замена
Д. Кутин
️️️️
С. Паршивлюк
46'
ГОЛ! 3:1!
Г. Мелкадзе
44'
Желтая карточка
А. Гулиев
34'
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Романенко
ГОЛ! 2:0!
Д. Давыдов
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Давыдов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Руслан Паштов
ПП
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
3-3-1-3
47
Филиппов
22
Хомуха
13
Гранат
18
Паршивлюк
2
Шанбиев
8
Самсонов
99
Гулиев
91
Яковлев
10
Федчук
88
Давыдов
77
Мелкадзе
4-4-2
16
Федоров
30
Васянович
80
Климов
21
Ходырев
22
Магадиев
18
Дудолев
5
Платика
8
Мануковский
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
10
Федчук
10
Рудковский
10
Рудковский
10
Федчук
18
Паршивлюк
5
Кутин
5
Кутин
18
Паршивлюк
88
Давыдов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
88
Давыдов
99
Гулиев
19
Руденко
19
Руденко
99
Гулиев
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
17
Хрущев
90
Домшинский
90
Домшинский
17
Хрущев
22
Магадиев
3
Пасько
3
Пасько
22
Магадиев
5
Платика
77
Паштов
77
Паштов
5
Платика
Остались в запасе
Спартак-2
Сокол
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Спартак-2 - Сокол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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