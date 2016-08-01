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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Чита - Зенит
Чита - Зенит: обзор матча 01 августа 2016
Чита
01.08.2016, понедельник, 13:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
5 : 2
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чита - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Чита
Зенит
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
ПФЛ: «Документы от «Зенита» Ир о снятии получили. Регион не заинтересован в дальнейшем продолжении выступления»
2021.04.04 16:14
Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»
2021.04.02 07:59
2
«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование
2021.04.01 17:19
3
Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ
2021.02.13 15:27
1
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